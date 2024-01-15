Українську зірку Дніпра-1 продадуть за солідні гроші до екзотичного чемпіонату
Опорний півзахисник "Дніпра-1" та збірної України Олександр Піхальонок незабаром може перебратися до екзотичного чемпіонату. Футболіста запропонували відомому клубу.
За словами консультанта з трансферів Олега Авдиша для ТаТоТаке, Піхальонка запропонували бразильському "Палмейрасу".
Деталі пропозиції "Палмейрасу"
За словами Авдиша, агенти запропонували Піхальонка чемпіону Бразилії. "Дніпро-1" просить за свого гравця 6 млн (валюта не уточнюється).
Подібний варіант є несподіваним, оскільки бразильці переходять до УПЛ, але не навпаки.
"Хто готовий заплатити 6 мільйонів за Піхальонка? За моєю інформацією, це буде бразильський "Палмейрас".
Наскільки я знаю, Олександра було запропоновано "Палмейрасу", і він є у них у лонг-листі", — сказав консультант.
Також Авдиш розповів, що Піхальонок є специфічним футболістом, за якого ніхто не заплатить 6 млн. Винятком може стати бразильський клуб.
"Піхальонок є гравцем дуже специфічного профайлу, і його треба вміти використовувати. Йовичевіч, Кучер та Максимов із цим справлялися. Але кожен новий тренер — це лотерея. Тому 6 млн за нього не дасть ніхто. "Палмейрас", як виняток", — сказав Авдиш.
Зазначимо, що контракт Піхальонка із "Дніпром-1" діє до 30 червня 2025 року. У поточному сезоні Олександр у 23 матчах забив чотири м'ячі та віддав п'ять гольових передач.
Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у п'ять мільйонів євро.
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