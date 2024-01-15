Українську зірку Дніпра-1 продадуть за солідні гроші до екзотичного чемпіонату

Півзахисник збірної України Олександр Піхальонок. Фото: "Дніпро-1"

Опорний півзахисник "Дніпра-1" та збірної України Олександр Піхальонок незабаром може перебратися до екзотичного чемпіонату. Футболіста запропонували відомому клубу.

За словами консультанта з трансферів Олега Авдиша для ТаТоТаке, Піхальонка запропонували бразильському "Палмейрасу".

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За словами Авдиша, агенти запропонували Піхальонка чемпіону Бразилії. "Дніпро-1" просить за свого гравця 6 млн (валюта не уточнюється).

Подібний варіант є несподіваним, оскільки бразильці переходять до УПЛ, але не навпаки.

"Хто готовий заплатити 6 мільйонів за Піхальонка? За моєю інформацією, це буде бразильський "Палмейрас".

Наскільки я знаю, Олександра було запропоновано "Палмейрасу", і він є у них у лонг-листі", — сказав консультант.

Також Авдиш розповів, що Піхальонок є специфічним футболістом, за якого ніхто не заплатить 6 млн. Винятком може стати бразильський клуб.

"Піхальонок є гравцем дуже специфічного профайлу, і його треба вміти використовувати. Йовичевіч, Кучер та Максимов із цим справлялися. Але кожен новий тренер — це лотерея. Тому 6 млн за нього не дасть ніхто. "Палмейрас", як виняток", — сказав Авдиш.

Зазначимо, що контракт Піхальонка із "Дніпром-1" діє до 30 червня 2025 року. У поточному сезоні Олександр у 23 матчах забив чотири м'ячі та віддав п'ять гольових передач.

Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у п'ять мільйонів євро.

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