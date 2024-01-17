Русол уходит из Днепра-1 — существование клуба под вопросом
Футбольный клуб "Днепр-1" вскоре останется без своего многолетнего руководителя. Исполнительный директор команды Андрей Русол вскоре покинет команду.
По крайней мере, об этом утверждает портал "Трибуна".
Куда уходит Русол
По информации источника, Русол перейдет на работу во львовские "Карпаты", где будет контролировать трансферную работу.
Источники отметили, что вместе с Русолом в "Карпаты" перейдут несколько сотрудников административного штаба "Днепра-1".
Ранее в "Карпаты" из "Днепра-1" перешел шеф-скаут "Днепра-1" Глеб Корниенко, который также ранее работал в донецком "Шахтере".
Отметим, что "Карпаты" под руководством Мирона Маркевича являются главными кандидатами на выход в УПЛ. В рамках подготовки к премьер-лиге клуб проводит активную трансферную работу.
Русол с 2011 года работал в структуре "Днепра", а затем стал исполняющим директором команды. В 2019-м году функционер пришел на ту же должность в "Днепр-1".
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