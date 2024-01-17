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Русол уходит из Днепра-1 — существование клуба под вопросом

17 января 2024 17:43
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Русол уходит из Днепра-1 — существование клуба под вопросом
Исполнительный директор "Днепра-1" Андрей Русол. Фото: "Днепр-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Футбольный клуб "Днепр-1" вскоре останется без своего многолетнего руководителя. Исполнительный директор команды Андрей Русол вскоре покинет команду.

По крайней мере, об этом утверждает портал "Трибуна".

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Куда уходит Русол

По информации источника, Русол перейдет на работу во львовские "Карпаты", где будет контролировать трансферную работу.

Источники отметили, что вместе с Русолом в "Карпаты" перейдут несколько сотрудников административного штаба "Днепра-1".

Ранее в "Карпаты" из "Днепра-1" перешел шеф-скаут "Днепра-1" Глеб Корниенко, который также ранее работал в донецком "Шахтере".

Отметим, что "Карпаты" под руководством Мирона Маркевича являются главными кандидатами на выход в УПЛ. В рамках подготовки к премьер-лиге клуб проводит активную трансферную работу.

Русол с 2011 года работал в структуре "Днепра", а затем стал исполняющим директором команды. В 2019-м году функционер пришел на ту же должность в "Днепр-1".

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Карпаты
футбол
УПЛ
Днепр-1

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