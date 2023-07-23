Украина может отказаться от бойкота спортивных соревнований с РФ

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт. Фото: 24 Канал

Украинский министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт поделился мыслями о возможной отмене бойкота соревнований, где присутствуют спортсмены из России и Беларуси. Сейчас ведутся обсуждения на эту тему с национальными спортивными федерациями и атлетами Украины.

Об этом Гутцайт сообщил в эфире телемарафона.

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Отказ от бойкота

Гутцайт уточнил, что решение о возобновлении участия в квалификационных стартах может быть принято, если Россия и Белорусь не получат официального приглашения на Олимпийские игры в Париже в 2024 году.

Что предшествовало

В апреле текущего года Министерство молодежи и спорта Украины выдало распоряжение, запрещающее украинским командам участвовать в соревнованиях наряду с атлетами из России и Беларуси. Это правило распространяется на спортсменов всех дисциплин, включая олимпийские, неолимпийские и паралимпийские виды спорта.

Спортивные федерации Украины должны убедиться в отсутствии российских и белорусских участников на соревнованиях или отказать своим атлетам в участии.

Напомним, что бадминтонисты, которые представляли украинские университеты, получили на студенческих соревнованиях в Венгрии серебро и 3 бронзы. Медали украинцы выиграли и среди мужчин, и среди девушек, и в миксте.