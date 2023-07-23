Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Украина может отказаться от бойкота спортивных соревнований с РФ arrow

Украина может отказаться от бойкота спортивных соревнований с РФ

23 июля 2023 20:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Украина может отказаться от бойкота спортивных соревнований с РФ
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт. Фото: 24 Канал
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украинский министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт поделился мыслями о возможной отмене бойкота соревнований, где присутствуют спортсмены из России и Беларуси. Сейчас ведутся обсуждения на эту тему с национальными спортивными федерациями и атлетами Украины.

Об этом Гутцайт сообщил в эфире телемарафона.

Читайте также:

Отказ от бойкота

Гутцайт уточнил, что решение о возобновлении участия в квалификационных стартах может быть принято, если Россия и Белорусь не получат официального приглашения на Олимпийские игры в Париже в 2024 году.

Что предшествовало 

В апреле текущего года Министерство молодежи и спорта Украины выдало распоряжение, запрещающее украинским командам участвовать в соревнованиях наряду с атлетами из России и Беларуси. Это правило распространяется на спортсменов всех дисциплин, включая олимпийские, неолимпийские и паралимпийские виды спорта. 

Спортивные федерации Украины должны убедиться в отсутствии российских и белорусских участников на соревнованиях или отказать своим атлетам в участии.

Напомним, что бадминтонисты, которые представляли украинские университеты, получили на студенческих соревнованиях в Венгрии серебро и 3 бронзы. Медали украинцы выиграли и среди мужчин, и среди девушек, и в миксте.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

None

Чем Украина компенсирует потерю зернового соглашения: пять альтернативных сценариев

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз