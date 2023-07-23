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Україна може відмовитися від бойкоту спортивних змагань із РФ

23 липня 2023 20:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Україна може відмовитися від бойкоту спортивних змагань із РФ
Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт. Фото: 24 Канал
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Український міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт поділився думками про можливе скасування бойкоту змагань, де присутні спортсмени з Росії та Білорусі. Наразі ведуться обговорення на цю тему з національними спортивними федераціями та атлетами України.

Про це Гутцайт повідомив в ефірі телемарафону.

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Гутцайт уточнив, що рішення про поновлення участі у кваліфікаційних стартах може бути ухвалене, якщо Росія та Білорусь не отримають офіційного запрошення на Олімпійські ігри у Парижі у 2024 році.

Що передувало

У квітні поточного року Міністерство молоді та спорту України видало розпорядження, яке забороняє українським командам брати участь у змаганнях поряд із атлетами з Росії та Білорусі. Це правило поширюється на спортсменів усіх дисциплін, включаючи олімпійські, неолімпійські та паралімпійські види спорту.

Спортивні федерації України мають переконатися у відсутності російських та білоруських учасників на змаганнях чи відмовити своїм атлетам в участі.

Нагадаємо, що бадмінтоністи, які представляли українські університети, здобули на студентських змаганнях в Угорщині срібло та 3 бронзи. Медалі українці виграли і серед чоловіків, і серед дівчат, і у міксті.

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