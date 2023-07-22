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Украинские студенты завоевали 4 медали на Чемпионате Европы по бадминтону

22 июля 2023 13:55
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Украинские студенты завоевали 4 медали на Чемпионате Европы по бадминтону
Прекрасный результат украинцев. Фото: Комитет по физическому воспитанию и спорту МОН Украины
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Бадминтонисты, которые представляли украинские университеты, получили на студенческих соревнованиях в Венгрии серебро и 3 бронзы. Медали украинцы выиграли и среди мужчин, и среди девушек, и в миксте.

Об этом успехе сообщает Комитет по физическому воспитанию и спорту МОН Украины, передают Новини.LIVE.

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Серебряным призером в мужском одиночном разряде стал Вячеслав Яковлев из николаевского Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова. В паре с Валерией Рудаковой он также завоевал бронзу в миксте.

Бронза в команде и у женской пары

Студенты из Николаева также заняли третье место в командных соревнованиях. Кроме Вячеслава с Валерией в составе команды играли Валерия Масайло, Дарья Пойда, Владимир Колузаев и Игорь Калиниченко.

бадминтон
В команде играли Масайло, Пойда, Колузаев и Калиниченко. Фото: Комитет по физическому воспитанию и спорту МОН Украины

В парных состязаниях девушек бронзу взяли Анастасия Ерохина и Варвара Фролова из Харьковского политехнического института.

"Очень круто прошел командный турнир и микст, где мы заняли третьи места. В паре с Валерией Масайло мы заняли пятое место — неплохо, но могло быть и лучше, так же как и в одиночке. Я травмировалась и поэтому не смогла показать свой самый высокий уровень. Впрочем, в общем я очень довольна. Хочу в следующем году вернуться и выиграть золотые медали — во всех категориях", — говорит студентка НУК имени адмирала Макарова Валерия Рудакова.

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