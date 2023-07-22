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Українські студенти вибороли 4 медалі на Чемпіонаті Європи з бадмінтону

22 липня 2023 13:55
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Українські студенти вибороли 4 медалі на Чемпіонаті Європи з бадмінтону
Чудовий результат українців. Фото: Комітет з фізичного виховання і спорту МОН України
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Бадмінтоністи, які представляли українські університети, здобули на студентських змаганнях в Угорщині срібло та 3 бронзи. Медалі українці виграли й серед чоловіків, й серед дівчат, і в міксті.

Про цей успіх повідомляє Комітет з фізичного виховання і спорту МОН України, передають Новини.LIVE.

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Срібним призером в чоловічому одиночному розряді став Вячеслав Яковлев з миколаївського Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. У парі з Валерією Рудаковою він також виборов бронзу в міксті.

Бронза в команді та у жіночої пари

Студенти з Миколаєва також посіли третє місце у командних змаганнях. Крім Вячеслава з Валерією, у складі команди грали Валерія Масайло, Дарія Пойда, Володимир Колузаєв та Ігор Калініченко.

бадминтон
В команді грали Масайло, Пойда, Колузаєв та Калініченко. Фото: Комітет з фізичного виховання і спорту МОН України
 

У парних змаганнях дівчат бронзу взяли Анастасія Єрохіна і Варвара Фролова з Харківського політехнічного інституту. 

"Дуже круто пройшов командний турнір і мікст, де ми посіли треті місця. В парі з Валерією Масайло ми посіли пʼяте місце — непогано, але могло бути й краще, так само як і в одиночці. Я травмувалася і тому не змогла показати свій найвищий рівень. Втім, загалом я дуже задоволена цим турніром. Була класна атмосфера. Хочу повернутися наступного року, щоб взяти золоті медалі — в усіх категоріях", — каже студентка НУК імені адмірала Макарова Валерія Рудакова.

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