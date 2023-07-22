Українські студенти вибороли 4 медалі на Чемпіонаті Європи з бадмінтону

Чудовий результат українців. Фото: Комітет з фізичного виховання і спорту МОН України

Бадмінтоністи, які представляли українські університети, здобули на студентських змаганнях в Угорщині срібло та 3 бронзи. Медалі українці виграли й серед чоловіків, й серед дівчат, і в міксті.

Про цей успіх повідомляє Комітет з фізичного виховання і спорту МОН України, передають Новини.LIVE.

Читайте також:

Срібним призером в чоловічому одиночному розряді став Вячеслав Яковлев з миколаївського Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. У парі з Валерією Рудаковою він також виборов бронзу в міксті.

Бронза в команді та у жіночої пари

Студенти з Миколаєва також посіли третє місце у командних змаганнях. Крім Вячеслава з Валерією, у складі команди грали Валерія Масайло, Дарія Пойда, Володимир Колузаєв та Ігор Калініченко.

В команді грали Масайло, Пойда, Колузаєв та Калініченко. Фото: Комітет з фізичного виховання і спорту МОН України



У парних змаганнях дівчат бронзу взяли Анастасія Єрохіна і Варвара Фролова з Харківського політехнічного інституту.

"Дуже круто пройшов командний турнір і мікст, де ми посіли треті місця. В парі з Валерією Масайло ми посіли пʼяте місце — непогано, але могло бути й краще, так само як і в одиночці. Я травмувалася і тому не змогла показати свій найвищий рівень. Втім, загалом я дуже задоволена цим турніром. Була класна атмосфера. Хочу повернутися наступного року, щоб взяти золоті медалі — в усіх категоріях", — каже студентка НУК імені адмірала Макарова Валерія Рудакова.

Нагадаємо, Андрій Лунін змінить "Реал" на відомий клуб із іншої країни.

Віктор Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу.

"ПСЖ" виставив на трансфер Мбаппе: гравцеві заборонили знаходитися з першою командою.

Йошко Гвардиол встановить рекорд при переході в "МанСіті": у "РБ Лейпциг" назвали ціну.

"Александрія" підписала одного з найбільших талантів "Динамо" часів Хацкевича.