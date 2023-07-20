Українки здобули золото на баскетбольному Євро 3х3 серед університетів

Українки радіють перемозі на Чемпіонаті Європи. Фото: Комітет з фізичного виховання і спорту МОН

В Угорщині завершився чемпіонат Європи з баскетболу 3х3 серед студентів. Жіноча збірна України продемонструвала блискучий результат та досягла золотих нагород, а хлопці додали срібло.

Про це повідомляє Комітет з фізичного виховання і спорту МОН України, передають Новини.LIVE.

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Чемпіонками турніру стали студентки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: Вероніка Космач, Дарʼя Кононученко, Вероніка Любінець і Анжеліка Ляшко. У всіх семи матчах вони здобули перемоги, а у фіналі здолали Університет Пітешті з Румунії з рахунком 19:16. Найбільш цінною гравчинею, MVP турніру, визнано Вероніку Космач.

Чемпіонками турніру стали студентки Прикарпатського національного університету. Фото: Комітет з фізичного виховання і спорту МОН

"Насамперед я дякую ЗСУ, які захищають нашу країну, і завдяки яким ми можемо виступати на таких змаганнях. Загалом це був класний турнір. Чудова локація, два корти, просто за нами був великий фонтан, дуже красивий Університет Дебрецена. У команді панувала весела атмосфера, ми були налаштовані лише на перемогу і в кожному матчі робили все, що від нас залежить", — зазначила одна з найкращих баскетболісток України, студентка Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Вероніка Космач.

Чоловіки поступились у фіналі Литві

Також зазначимо, що у чоловічому турнірі Україна виграла друге місце. Потужно виступили хлопці з Сумського державного університету: Ілля Кабацюра, Євген Балабан, Ігор Стародуб і Сергій Старцев. Вони виграли вісім зустрічей, але у фіналі все ж поступилися команді Університету Вітовта Великого (Каунас, Литва).

"Баскетбол 3х3 – один з тих видів спорту, який стрімко набрав популярності й у світі, і в Україні. Особливо серед учнівської й студентської молоді. Діти дуже люблять його. У більшості шкіл і закладів вищої освіти в Україні грають в баскетбол три на три не тільки на заняттях, але й під час перерв, після уроків чи пар. Тож утворюються команди, є інтерес до участі у змаганнях регіонального і всеукраїнського рівня.

Боротьба за підбирання. Фото: Комітет з фізичного виховання і спорту МОН

Цього року на Універсіаді України брали участь насправді дуже сильні команди, а найкращі поїхали на ЧЄ і показали феноменальний результат – золото і срібло. Вітаю весь студентський спорт України із цим досягненням!", — прокоментував голова Комітету з фізичного виховання і спорту МОН України Вадим Стеценко.

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