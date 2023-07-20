Украинки завоевали золото на баскетбольном Евро 3х3 среди университетов

Украинки радуются победе на чемпионате Европы. Фото: Комитет по физическому воспитанию и спорту МОН

В Венгрии завершился чемпионат Европы по баскетболу 3х3 среди студентов. Женская сборная Украины продемонстрировала блестящий результат и достигла золотых наград, а ребята прибавили серебро.

Об этом сообщает Комитет по физическому воспитанию и спорту МОН Украины, передают Новини.LIVE.

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Чемпионками турнира стали студентки национального университета Прикарпатья имени Василия Стефаника: Вероника Космач, Дарья Кононученко, Вероника Любинец и Анжелика Ляшко. Во всех семи матчах они одержали победы, а в финале одолели Университет Питешти из Румынии со счетом 19:16. Наиболее ценным игроком, MVP турнира, признана Вероника Космач.

Чемпионками турнира стали студентки национального университета Прикарпатья. Фото: Комитет по физическому воспитанию и спорту МОН

"Прежде всего я благодарю ВСУ, которые защищают нашу страну, и благодаря которым мы можем выступать на таких соревнованиях. В общем, это был классный турнир. Отличная локация, два корта, просто за нами был большой фонтан, очень красивый Университет Дебрецена. В команде царила веселая атмосфера , мы были настроены только на победу и в каждом матче делали все от нас зависящее", — отметила одна из лучших баскетболисток Украины, студентка Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника Вероника Космач.

Мужчины уступили в финале Литве

Отметим, что в мужском турнире Украина выиграла второе место. Сильно выступили ребята из Сумского государственного университета: Илья Кабацюра, Евгений Балабан, Игорь Стародуб и Сергей Старцев. Они выиграли восемь встреч, но в финале все же уступили команде Университета Витовта Великого (Каунас, Литва).

"Баскетбол 3х3 — один из тех видов спорта, который стремительно набрал популярность и в мире, и в Украине. Особенно среди учащейся и студенческой молодежи. Дети очень любят его. В большинстве школ и заведений высшего образования в Украине играют в баскетбол три на три. Не только на занятиях, но и во время перерывов, после уроков или пар, поэтому образуются команды, есть интерес к участию в соревнованиях регионального и всеукраинского уровня.

Борьба за подбор. Фото: Комитет по физическому воспитанию и спорту МОН

В этом году в Универсиаде Украины действительно участвовали очень сильные команды, а лучшие поехали на ЧЕ и показали феноменальный результат – золото и серебро. Поздравляю весь студенческий спорт Украины с этим достижением!", — прокомментировал председатель Комитета по физическому воспитанию и спорту МОН Украины Вадим Стеценко.

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