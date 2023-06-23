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Украинец установил два мировых рекорда по паверлифтингу

23 июня 2023 01:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Украинец установил два мировых рекорда по паверлифтингу
Анатолий Новописменный стал абсолютным чемпионом мира по паверлифтингу. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинец Анатолий Новописменный установил два мировых рекорда по классическому паверлифтингу. Чемпион поднял в сумме 940 кг.

Об этом сообщает ШоТам? вTwitter.

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Украинец стал чемпионом мира по паверлифтингу

"Во время чемпионата Мира по классическому паверлифтингу, который в этом году проходил на Мальте, Анатолий Новописменный стал абсолютным чемпионом, подняв в сумме 940 кг (362,5 кг — присед; 225 кг — лежа; 352,5 кг — становая тяга)", — говорится в сообщении под видео.

Издание добавило, что украинский чемпион установил сразу два мировых рекорда — по приседу и общей сумме поднятого веса.

Украинские рекордсмены

Напомним, что спортсмен из Николаева Даниил Коновалов стал чемпионом Европейских игр среди смешанных команд по прыжкам в воду. Известно, что первое золото в истории Украины в этом виде соревнований.

Также мы писали, что легкоатлет из Черноморска Владислав Шепелев установил три личных рекорда и одержал победу в личном турнире командного турнира чемпионата Европы, который проходил в рамках Европейских игр. 21-летний спортсмен прокомментировал свое выступление.

Добавим, что 24-летний старший лейтенант Вооруженных Сил Украины Дмитрий Косатый за один день установил сразу два рекорда: Гиннеса и Украины. Он выполнил 128 отжиманий на кулаках и превзошел ранее зафиксированный результат.

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