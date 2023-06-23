Українець встановив два світові рекорди з паверліфтингу

Анатолій Новописменний став абсолютним чемпіоном світу з паверліфтингу. Фото: google.com

Українець Анатолій Новописменний встановив два світових рекорди з класичного паверліфтингу. Чемпіон підняв у сумі 940 кг.

Про це повідомляє ШоТам? у Twitter.

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Українець став чемпіоном світу з паверліфтингу

"Під час чемпіонату Світу з класичного паверліфтингу, який цьогоріч проходив на Мальті, Анатолій Новописменний став абсолютним чемпіоном, піднявши у сумі 940 кг (362,5 кг — присід; 225 кг — лежачи; 352,5 кг — станова тяга)", — йдеться в дописі під відео.

Видання додало, що український чемпіон встановив одразу два світових рекорди — з присіду та загальної суми піднятої ваги.

🇺🇦💪🏼 Українець встановив два світових рекорди з класичного пауерліфтингу!



Під час чемпіонату Світу з класичного пауерліфтингу, який цьогоріч проходив на Мальті, Анатолій Новописьменний став абсолютним чемпіоном, піднявши в сумі 940 кг ( 362,5 кг — присід; 225 кг — жим лежачи;… pic.twitter.com/XQVTQnX857 — ШоТам? (@Sho_Tam_) June 22, 2023

Українські рекордсмени

Нагадаємо, що спортсмен із Миколаєва Данило Коновалов став чемпіоном Європейських ігор серед змішаних команд зі стрибків у воду. Відомо, що це перше золото в історії України у цьому виді змагань.

Також ми писали, що легкоатлет із Чорноморська Владислав Шепелєв встановив три особистих рекорди й здобув перемогу в особистому турнірі командного турніру чемпіонату Європи, який проходив в рамках Європейських ігор. 21-річний спортсмен прокоментував свій виступ.

Додамо, що 24-річний старший лейтенант Збройних Сил України Дмитро Косатий за один день встановив відразу два рекорди: Гіннеса і України. Він виконав 128 відтискань на кулаках і перевершив раніше зафіксований результат.