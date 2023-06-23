Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Українець встановив два світові рекорди з паверліфтингу arrow

Українець встановив два світові рекорди з паверліфтингу

23 червня 2023 01:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Українець встановив два світові рекорди з паверліфтингу
Анатолій Новописменний став абсолютним чемпіоном світу з паверліфтингу. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українець Анатолій Новописменний встановив два світових рекорди з класичного паверліфтингу. Чемпіон підняв у сумі 940 кг.

Про це повідомляє ШоТам? у Twitter.

Читайте також:

Українець став чемпіоном світу з паверліфтингу

"Під час чемпіонату Світу з класичного паверліфтингу, який цьогоріч проходив на Мальті, Анатолій Новописменний став абсолютним чемпіоном, піднявши у сумі 940 кг (362,5 кг — присід; 225 кг — лежачи; 352,5 кг — станова тяга)", — йдеться в дописі під відео.

Видання додало, що український чемпіон встановив одразу два світових рекорди — з присіду та загальної суми піднятої ваги.

Українські рекордсмени

Нагадаємо, що спортсмен із Миколаєва Данило Коновалов став чемпіоном Європейських ігор серед змішаних команд зі стрибків у воду. Відомо, що це перше золото в історії України у цьому виді змагань.

Також ми писали, що легкоатлет із Чорноморська Владислав Шепелєв встановив три особистих рекорди й здобув перемогу в особистому турнірі командного турніру чемпіонату Європи, який проходив в рамках Європейських ігор. 21-річний спортсмен прокоментував свій виступ. 

Додамо, що 24-річний старший лейтенант Збройних Сил України Дмитро Косатий за один день встановив відразу два рекорди: Гіннеса і України. Він виконав 128 відтискань на кулаках і перевершив раніше зафіксований результат.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

None

РФ готує теракт на Запорізькій АЕС, — Зеленський

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB