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Украинка Елена Костевич добыла в борьбе "золото" на престижном турнире по пулевой стрельбе

26 января 2023 21:21
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Елена Костевич завоевала золотую медаль на престижном турнире
Спортсменка продолжает доминировать в своей дисциплине
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Украинская спортсменка Елена Костевич продемонстрировала лучший результат на международном турнире H&N Cup по пулевой стрельбе.

Костевич завоевала золотую медаль в Мюнхене, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook.  

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37-летняя Елена Костевич подтвердила статус одной из лучших спортсменок по пулевой стрельбе в мире. Год назад она поднялась на наивысшую ступень пьедестала на чемпионате Европы, а сейчас добавила в свою копилку еще одну золотую медаль.

Елена Костевич

Новый успех Костевич

Украинка завоевала "золото" в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции в 10 метров. Олимпийская чемпионка продемонстрировала лучший результат в квалификации (580), а впоследствии подтвердила высший класс в финале, где в решающей дуэли оказалась точнее многократной медалистки чемпионатов мира и Европы Зораны Арунович из Сербии (17:9). Бронзовая медаль досталась француженке Камиль Еджеевски.

"Поздравляем и гордимся! Украинцы — нация победителей!" — поздравили чемпионку в Национальном Олимпийском комитете. 

Напомним, сборная Украины по пулевой стрельбе установила исторический результат на Гран-при, который прошел в хорватском городе Осиек. Украинские спортсмены сумели завоевать девять наград. 

Ранее третья лицензия на олимпийские игры в Париже-2024 для Украины снова в стрельбе. Если первая была для Ирины Маловичко в стендовой, вторая для Павла Коростылева с пневматическим пистолетом, то третья в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров.

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