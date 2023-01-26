Олена Костевич здобула золоту медаль на престижному турнірі

Спортсменка продовжує домінувати у своїй дисципліні

Українська спортсменка Олена Костевич продемонструвала найкращий результат на міжнародному турнірі H&N Cup з кульової стрільби.

Костевич здобула золоту медаль у Мюнхені, повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) України у Facebook.

37-річна Олена Костевич підтвердила статус однієї з найкращих спортсменок із кульової стрільби у світі. Рік тому вона піднялася на найвищий щабель п'єдесталу на чемпіонаті Європи, а зараз додала до своєї скарбнички ще одну золоту медаль.

Новий успіх Костевич

Українка виборола "золото" у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Олімпійська чемпіонка продемонструвала найкращий результат у кваліфікації (580), а згодом підтвердила вищий клас у фіналі, де у вирішальній дуелі виявилася точнішою за багаторазову медалістку чемпіонатів світу та Європи. Зорани Арунович із Сербії (17:9). Бронзова медаль дісталася француженці Каміль Єджеєвський.

"Вітаємо та пишаємося! Українці — нація переможців!" — привітали чемпіонку у Національному Олімпійському комітеті.

Нагадаємо, збірна України зі кульової стрільби встановила історичний результат на Гран-прі, який пройшов у хорватському місті Осієк. Українські спортсмени зуміли здобути дев'ять нагород.

Раніше третя ліцензія на олімпійські ігри у Парижі-2024 для України знову у стрільбі. Якщо перша була для Ірини Маловичко у стендовій, друга для Павла Коростильова з пневматичним пістолетом, то третя у стрільбі з гвинтівки із трьох положень із 50 метрів.