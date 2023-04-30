Украинские спортсмены-дзюдоисты устроят бойкот из-за допуска атлетов из России и Беларуси

Украинский спортсмен-дзюдоист Алексей Болдырев. Фото: ukrainejudo

Спортсмены из Украины будут бойкотировать чемпионат мира по дзюдо из-за допуста российских и белорусских атлетов. Их допустят в "нейтральном статусе".

Об этом заявил главный тренер команды Виталий Дуброва для "Общественного спорта".

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Что известно

По словам Дубровы, в последний день для подачи заявок на чемпионат мира Международная федерация дзюдо (IJF) объявила о возвращении в соревнования представителей этих стран.

Федерация также создала и опубликовала заяку "Индивидуальных нейтральных атлетов". Список состоит из 20 дзюдоистов, среди которых и представители России и Беларуси. Некоторые даже имеют контракт с вооруженными силами.

"Сначала увидели заявление Международной федерации дзюдо, о допуске, традиционные "мостики к миру", то есть как всегда пишут," рады приветствовать спортсменов из России и Беларуси на чемпионате мира. Продолжается олимпийский отбор, и все спортсмены должны быть в равных условиях. А где-то за 15 минут появилась заявка, так называемой, российской команды нейтральных атлетов. А вечером добавили еще и белорусских дзюдоистов - парня и девушку», — говорит Виталий Дуброва.

По его словам, в списке россиян практически все спортсмены причастны к силовым структурам или входят в ЦСКА или Росгвардию — фотографировались из Шойгу, получали награды.

На завтра, понедельник, 1 мая, команда готовит официальное заявление-обращение.

"Мы на завтра готовим официальное заявление, потому что сегодня воскресенье, и у него не будет такой огласки. А завтра на утро опубликуем, и президент федерации Михаил Кошляк выезжает в Катар, ведь в Дохе 4 и 5 мая состоится мировой конгресс. Он будет там и готовит речь, будем пытаться бороться. Но очень тяжело в нашем виде спорта, потому что все это кулуарно решается. Все настолько "некрасиво", мягко говоря", — отметил тренер.

Как сообщает Дуброва, 25-27 мая команда планирует отправиться на Гран-при в Австрию. И надеется, что "представителей страны-агрессорок там не будет".

Недавно мы писали о скандальном решении Международной федерации дзюдо о допуске спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям. Как отреагировали в мире – читайте здесь.