Українські спортсмени-дзюдоїсти влаштують бойкот через допуск атлетів з Росії та Білорусі

Український спортсмен-дзюдоїст Олексій Болдирєв. Фото: ukrainejudo

Спортсмени з України бойкотуватимуть чемпіонат світу з дзюдо через допуст російських та білоруських атлетів. Їх допустять у "нейтральному статусі".

Про це заявив головний тренер команди Віталій Дуброва для "Суспільне Спорт".

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Що відомо

За словами Дуброви, в останній день для подачі заявок на чемпіонат світу Міжнародна федерація дзюдо (IJF) оголосила про повернення до змагань представників цих країн.

Федерація також створила та опублікувала заяку "Індивідуальних нейтральних атлетів". Список складається з 20 дзюдоїстів, серед яких і представники Росії та Білорусі. Деякі з них навіть мають контракт зі збройними силами.

"Спочатку побачили заяву Міжнародної федерації дзюдо, про допуск, традиційні "місток до миру", тобто як завжди пишуть, "раді вітати спортсменів з Росії та Білорусі на чемпіонаті світу. Триває олімпійській відбір й усі спортсмени мають бути в рівних умовах. А десь хвилин за 15 з'явилася заявка, так званої, російської команди нейтральних атлетів. А ввечері додали ще й білоруських дзюдоїстів - хлопця й дівчину", — каже Віталій Дуброва.

За його словами, у списку росіян практично всі спортсмени причетні до силових структур або входять до ЦСКА чи Росгвардії — фотографувались із Шойгу, отримували нагороди.

На завтра,понеділок 1 травня, команда готує офіційну заяву-звернення.

"Ми на завтра готуємо офіційну заяву, бо сьогодні неділя, і вона не матиме такого розголосу. А завтра на ранок опублікуємо, і президент федерації Михайло Кошляк виїжджає в Катар, адже в Досі 4 та 5 травня відбудеться світовий конгрес. Він буде там і готує промову, намагатимемось боротися. Але дуже важко в нашому виді спорту, бо все це кулуарно вирішується. Все настільки "некрасиво", м'яко кажучи", — зазначив тренер.

Як повідомляє Дуброва, 25-27 травня команда планує поїхати на Гран-прі в Австрію. І сподівається, що "представників країни-агресорок там не буде".

Нещодавно ми писали про скандальне рішення Міжнародної федерації дзюдо про допуск спортсменів з Росії та Білорусі до змагань. Як відреагували у світі — читайте тут.