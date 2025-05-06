В Полтавской области школьник умер во время урока физкультуры после пробежки

Умерший мальчик. Фото: "Суспільне Полтава"

В Пирятине Полтавской области на уроке физкультуры умер ученик седьмого класса. Школьник до этого случая занимался спортом, посещая одну из секций.

Перед смертью 13-летний ученик потерял сознание, сообщило "Суспільне Полтава".

Реклама

Читайте также:

Роковая спортивная площадка. Фото: "Суспільне Полтава"

Юный спортсмен умер на уроке физкультуры

Известно, что ученик 7Б класса на физкультуре пробежал 500 метров и потерял сознание. Учительница физкультуры и медсестра потом неудачно пытались его реанимировать.

Не помогли в реанимации ребенка и сотрудники скорой помощи, которые прибыли через пять минут.

По информации администрации школы, умерший мальчик активно занимался спортом. Он трижды в неделю посещал секцию бокса. Соответственно, у него и не было отстранения от физкультуры. Медицинские осмотры он тоже проходил.

Отметим, что причина смерти ребенка станет известна после заключений судебно-медицинской экспертизы. При этом полиция открыла уголовное производство.

Напомним, в "Динамо" назвали замену Владимира Бражко на следующий сезон.

Руководство УПЛ приняло скандальное решение, которое не понравится фанатам.

Определились потенциальные соперники украинских "Динамо" или "Александрии" в Лиге чемпионов.

Ранее стали известны кандидаты на пост главного тренера "Динамо" вместо Шовковского.