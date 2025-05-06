В Полтавской области школьник умер во время урока физкультуры после пробежки

Украинский 13-летний боксер умер на уроке физкультуры
В Пирятине Полтавской области на уроке физкультуры умер ученик седьмого класса. Школьник до этого случая занимался спортом, посещая одну из секций.
Перед смертью 13-летний ученик потерял сознание, сообщило "Суспільне Полтава".
Юный спортсмен умер на уроке физкультуры
Известно, что ученик 7Б класса на физкультуре пробежал 500 метров и потерял сознание. Учительница физкультуры и медсестра потом неудачно пытались его реанимировать.
Не помогли в реанимации ребенка и сотрудники скорой помощи, которые прибыли через пять минут.
По информации администрации школы, умерший мальчик активно занимался спортом. Он трижды в неделю посещал секцию бокса. Соответственно, у него и не было отстранения от физкультуры. Медицинские осмотры он тоже проходил.
Отметим, что причина смерти ребенка станет известна после заключений судебно-медицинской экспертизы. При этом полиция открыла уголовное производство.
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