У Полтавській області школяр помер під час уроку фізкультури після пробіжки

Померлий хлопчик. Фото: "Суспільне Полтава"

У Пирятині Полтавської області на уроці фізкультури помер учень сьомого класу. Школяр до цього випадку займався спортом, відвідуючи одну із секцій.

Перед смертю 13-річний учень знепритомнів, повідомило "Суспільне Полтава".

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Наразі відомо, що учень 7Б класу на фізкультурі пробіг 500 метрів та втратив свідомість. Вчителька фізкультури та медсестра потім невдало намагалися його реанімувати.

Не допомогли в реанімації дитини й співробітники швидкої допомоги, які прибули за п’ять хвилин.

За інформацією адміністрації школи, померлий хлопчик активно займався спортом. Він тричі на тиждень відвідував секцію боксу. Відповідно, у нього й не було відсторонення від фізкультури. Медичні огляди він теж проходив.

Зазначимо, що причина смерті дитини стане відома після висновків судово-медичної експертизи. При цьому поліція відкрила кримінальне провадження.

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