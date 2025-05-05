Помер борець і кримінальний авторитет Віктор Авдишев на прізвисько Авдиш

Віктор Авдишев із медаллю. Фото: росЗМІ

У Росії помер радянський і український борець вільного стилю Віктор Авдишев. В Україні він був більш відомий як кримінальний авторитет "Авдиш".

Про смерть Авдишева повідомили російські ЗМІ.

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Помер кримінальний авторитет "Авдиш"

За даними джерела, в ніч на 5 травня помер Авдишев у віці 69 років.

Віктор за національністю був ассірійцем, який народився в Азербайджані. Він був бронзовим призером чемпіонатів світу 1978 і 1983 років, бронзовим призером чемпіонату Європи 1983 року, чемпіоном СРСР 1978 року.

У 1984 році завершив спортивну кар'єру і працював в Україні тренером у "Динамо". Також він очолював баскетбольний клуб "ЦСКА-Ріко", федерацію важкої атлетики України та спортивний клуб "Меркурій".

Наприкінці 1980-х, проживаючи в Києві, Авдишев створив організоване злочинне угруповання, яке складалося з колишніх борців ассірійської та азербайджанської національностей. Це ОЗУ контролювало Бессарабський ринок, було одним із найвпливовіших у місті.

У 1995 році Авдишева і шістьох соратників заарештували за рекет, але потім він утік до Азербайджану, який його не видав.

Український суд заочно засудив його до чотирьох років ув'язнення й оголосив у міжнародний розшук.

Пізніше Авдишев переїхав до Росії, де змінив прізвище на Кочієв.

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