Умер борец и криминальный авторитет Виктор Авдышев по прозвищу Авдыш

Виктор Авдышев с медалью. Фото: росСМИ

В России умер советский и украинский борец вольного стиля Виктор Авдышев. В Украине он был более известен как криминальный авторитет "Авдыш".

Об смерти Авдышева сообщили российские СМИ.

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По данным источника, в ночь на 5 мая скончался Авдышев в возрасте 69 лет.

Виктор по национальности был ассирийцем, который родился в Азербайджане. Он был бронзовым призером чемпионатов мира 1978 и 1983 годов, бронзовым призером чемпионата Европы 1983 года, чемпионом СССР 1978 года.

В 1984 году завершил спортивную карьеру и работал в Украине тренером в "Динамо". Также он возглавлял баскетбольный клуб "ЦСКА-Рико", федерацию тяжелой атлетики Украины и спортивный клуб "Меркурий".

В конце 1980-х, проживая в Киеве, Авдышев создал организованную преступную группировку, которая состояла из бывших борцов ассирийской и азербайджанской национальностей. Эта ОПГ контролировала Бессарабский рынок, была одной из самых влиятельных в городе.

В 1995 году Авдышева и шестерых соратников арестовали за рэкет, но затем он сбежал в Азербайджан, который его не выдал.

Украинский суд заочно приговорил его к четырем годам заключения и объявил в международный розыск.

Позже Авдишев переехал в Россию, где сменил фамилию на Кочиев.

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