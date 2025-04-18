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Олимпийского чемпиона Новикова выгоняют из сборной Болгарии

18 апреля 2025 01:30
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Семен Новиков может потерять место в сборной Болгарии из-за языкового скандала
Семен Новиков. Фото: UWW
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

Новый главный тренер сборной Болгарии по борьбе Стоян Добрев поддержал стратегию Федерации, которая предусматривает омоложение команд и отказ от натурализованных спортсменов. Одним из них является олимпийский чемпион-2024, украинец Семен Новиков.

Об этом со ссылкой на слова тренера сообщил портал ТОПСПОРТ.

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По словам Добрева, новая концепция Федерации борьбы Болгарии заставляет омолодить состав и отказаться от привлечения натурализованных спортсменов, включая Новикова.

Добрев отметил, что готов выполнять эти требования, поскольку согласился работать в рамках предложенной стратегии. При этом, пока не уточняется, будет ли касаться отказ всех натурализованных спортсменов.

Окончательное решение примут на следующей неделе на встрече тренеров с руководством федерации.

Для Новикова, который выступает за Болгарию с 2023 года, сейчас плохая ситуация. Сначала у него возникли проблемы с фанатами и функционерами из-за того, что редко использует болгарский язык для интервью.

На фоне языкового скандала и смены руководства Федерации был уволен главный тренер, россиянин Сослан Фарниев. Именно этот специалист приглашал Новикова.

После увольнения Фарниева Новиков и еще 14 борцов написали Федерации письмо, где проявили мятежный характер, попросив вернуть тренера на должность.

Если Новиков останется без сборной, то ему придется либо возвращаться в Украину, либо искать новую страну проживания.

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