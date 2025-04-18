Семен Новіков може втратити місце у збірній Болгарії через мовний скандал

Семен Новіков. Фото: UWW

Новий головний тренер збірної Болгарії з боротьби Стоян Добрев підтримав стратегію Федерації, яка передбачає омолодження команд та відмову від натуралізованих спортсменів. Одним з них є олімпійський чемпіон-2024, українець Семен Новіков.

Про це з посиланням на слова тренера повідомив портал ТОПСПОРТ.

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За словами Добрева, нова концепція Федерації боротьби Болгарії змушує омолодити склад та відмовитись від залучення натуралізованих спортсменів, включно з Новіковим.

Добрев зазначив, що готовий виконувати ці вимоги, оскільки погодився працювати в рамках запропонованої стратегії. При цьому, поки не уточняється, чи стосуватиметься відмова всіх натуралізованих спортсменів.

Остаточне рішення приймуть наступного тижня на зустрічі тренерів з керівництвом федерації.

Для Новікова, який виступає за Болгарію з 2023 року, зараз склалася складна ситуація. Спершу у нього виникли проблеми з фанатами та функціонерами через те, що він рідко використовує болгарську мову під час інтерв’ю.

На тлі мовного скандалу та зміни керівництва Федерації було звільнено головного тренера — росіянина Сослана Фарнієва. Саме цей фахівець запрошував Новікова.

Після звільнення Фарнієва Новіков та ще 14 борців написали Федерації листа, де проявили бунтівний характер, попросивши повернути тренера на посаду.

Якщо Новіков залишиться без збірної, то йому доведеться або повертатися в Україну, або шукати нову країну проживання.

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