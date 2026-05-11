Умер легендарный тренер братьев Кличко Михаил Мацых

Михаил Мацых. Фото: klitschkomuseum.com

На 92-м году жизни скончался заслуженный тренер Украины Михаил Мацых. Именно он стоял у истоков карьер многих известных украинских боксеров, среди которых Виталий и Владимир Кличко.

О смерти легенды сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на LuckyPunch.

О смерти наставника в социальных сетях сообщил воспитанник Мацыха Владимир Матвийчук.

Мацых был заслуженным тренером Украины и заслуженным работником физической культуры и спорта Украины. За годы тренерской карьеры он воспитал многих титулованных спортсменов.

Среди его самых известных учеников — братья Кличко, Алина Шатерникова, Владимир Матвийчук, Марина Козерод и Елена Твердохлеб.

Михаил Мацых родился в 1930-х годах и в молодости сам занимался боксом. Он выступал за спортивное общество "Энергия" из Новой Каховки и в 1950-х годах становился чемпионом Черноморского флота.

В 1964 году Мацых окончил Киевский институт физической культуры, а позже — Киевский институт народного хозяйства.

С 1977 года работал тренером ЦСК ВС Украины в Киеве. Звание Заслуженного тренера Украины он получил в 1993 году.

Одним из самых известных его воспитанников стал Владимир Кличко, который под руководством Мациха стал олимпийским чемпионом Атланты-1996 и одним из самых успешных боксеров мира.

