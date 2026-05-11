Помер колишній тренер братів Кличків

Помер колишній тренер братів Кличків

Дата публікації: 11 травня 2026 23:59
Помер легендарний тренер братів Кличків Михайло Мацих
Михайло Мацих. Фото:klitschkomuseum.com

На 92-му році життя помер заслужений тренер України Михайло Мацих. Саме він стояв біля витоків кар’єр багатьох відомих українських боксерів, серед яких Віталій та Володимир Клички.

Про смерть легенди повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на LuckyPunch.

Помер тренер братів Кличків Михайло Мацих

Про смерть наставника у соціальних мережах повідомив вихованець Мациха Володимир Матвійчук.

Мацих був заслуженим тренером України та заслуженим працівником фізичної культури і спорту України. За роки тренерської кар’єри він виховав багатьох титулованих спортсменів.

Серед його найвідоміших учнів — брати Клички, Аліна Шатернікова, Володимир Матвійчук, Марина Козерод та Олена Твердохліб.

Читайте також:

Михайло Мацих народився у 1930-х роках і в молодості сам займався боксом. Він виступав за спортивне товариство "Енергія" з Нової Каховки та у 1950-х роках ставав чемпіоном Чорноморського флоту.

У 1964 році Мацих закінчив Київський інститут фізичної культури, а пізніше — Київський інститут народного господарства.

З 1977 року працював тренером ЦСК ЗС України в Києві. Звання Заслуженого тренера України він отримав у 1993 році.

Одним із найвідоміших його вихованців став Володимир Кличко, який під керівництвом Мациха став олімпійським чемпіоном Атланти-1996 та одним із найуспішніших боксерів світу.

смерть професійний бокс українські боксери
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
