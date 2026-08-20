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Главная Спорт Умер известный украинский спортсмен и тренер Эйнгорн

Умер известный украинский спортсмен и тренер Эйнгорн

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Дата публикации 20 августа 2026 10:37
Скончался известный украинский шахматист и тренер Эйнгорн
Украинский гроссмейстер Вячеслав Эйнгорн. Фото: Facebook

В середине июля 2026 года на 70-м году жизни умер украинский шахматист и тренер Вячеслав Эйнгорн. Об этом сообщил генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский. Причина смерти не разглашается.

Вячеслав Эйнгорн родился 23 ноября 1956 года в Одессе и получил звание международного гроссмейстера в 1986 году, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.

Карьера Эйнгорна в шахматах

Одессит входил в число сильнейших советских шахматистов конца 1980-х годов. В чемпионате СССР 1986 года он стал серебряным призером, а также трижды завоевывал бронзовые награды национального первенства — в 1984, 1987 и 1989 годах. В составе сборной Украины Эйнгорн выиграл командный чемпионат мира в 2001 году, а на Олимпиаде 2000 года в Стамбуле помог команде завоевать бронзовые медали.

После игровой карьеры Эйнгорн продолжил работу в шахматах как тренер. Он возглавлял женскую сборную Украины, которая под его руководством выиграла шахматную Олимпиаду 2006 года, а позднее команда также завоевала серебро Олимпиады 2008 года. В 2007 году Эйнгорну присвоили звание старшего тренера ФИДЕ.

Вячеслав Эйнгорн оставил заметный след в украинских шахматах как игрок и тренер. За карьеру он представлял Украину на трех шахматных Олимпиадах, выступал на международном уровне и работал с национальной женской сборной, добившейся одного из главных командных успехов в истории украинских шахмат. 

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спорт ФИДЕ Шахматы гроссмейстер Вячеслав Эйнгорн
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный

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