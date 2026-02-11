В Киеве из-за обстрела замерз бассейн комплекса Экономист

Физкультурно-спортивный комплекс "Экономист". Фото: "Киев без цензуры"

В результате российских обстрелов вместе с другой гражданской инфраструктурой страдают и спортивные объекты. Сейчас таких зданий тысячи по всей Украине.

Об одном из пострадавших объектов сообщил паблик "Киев без цензуры".

В Киеве еще один спортивный объект пострадал от обстрелов

По информации источника, в бассейне физкультурно-спортивного комплекса "Экономист" при Киевском национальном экономическом университете после ночной атаки образовался лед.

Из-за выбитых окон в результате взрывов дронов-камикадзе помещение осталось без надлежащей защиты от холода. В результате вода в чаше бассейна замерзла — толщина льда достигла около 10 сантиметров.

Объект получил повреждения из-за ударной волны. Сейчас комплекс требует восстановительных работ, чтобы вернуться к привычному режиму функционирования.

