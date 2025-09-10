Видео
Локомотив в присутствии Беффетта открыл новый стадион в Киеве

Локомотив в присутствии Беффетта открыл новый стадион в Киеве

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 20:13
В Киеве открыли безбарьерный спорткомплекс
Говард Баффетт посетил событие в Киеве. Фото: ФК "Локомотив" Киев

В Киеве состоялось открытие первого в Украине полностью безбарьерного спорткомплекса. Назвали стадион и всю прилегающую инфраструктуру LOKO CHOKOlivka.

Об открытии арены сообщила пресс-служба "Локомотива".

Читайте также:
Новый стадион в Киеве
Открытие LOKO CHOKOlivka. Фото: "Локомотив"

Новый спорткомплекс в Киеве

Создателями спорткомплекса стали футбольный клуб "Локомотив" Киев и "Укрзализныця", а финансировал проект Фонд Говарда Баффетта.

Американский меценат лично приехал в Киев, чтобы увидеть комплекс.

Интересно, что спорткомплекс был возведен в 1963 году для волейбольной команды "Локомотив", но давно стоял заброшенный. Благодаря Баффетту на этом месте удалось создать центр постреабилитации для ветеранов и военнослужащих.

Новый стадион в Киеве
Открытие LOKO CHOKOlivka. Фото: "Локомотив"

Реконструкция, длившаяся более четырех лет и на которую потратили инвестиций на 50 млн грн от доноров, включает футбольную, баскетбольную, волейбольную и теннисную площадки, зоны для петанка и пиклбола, залы для единоборств и фитнеса, тренажерные и реабилитационные помещения, доступные для людей с инвалидностью.

Баффетт лично сыграл в петанк, пообщался с ветеранами, военнослужащими, участниками Invictus Games и Superhumans, оставил граффити на мурале от Masha Shango, вышел на поле с детьми академии "Локомотива" и посадил катальпу — символ жизни.

В "Локомотиве" сообщили, что LOKO CHOKOlivka ориентирована на бесплатные тренировки и соревнования, в том числе по ампфутболу и баскетболу на колясках.

После разрушения основного стадиона "Локомотива" российским обстрелом в 2024 году, клуб в октябре начнет реконструкцию "Локо Сити" с ареной на 3 тысячи зрителей. Этот проект также будет финансировать Баффетт.

Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров нашел причины, которые не позволили обыграть Азербайджан в отборе на чемпионат мира-2026.

Также Ребров принял странное решение после матча с Азербайджаном.

Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
