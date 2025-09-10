У Києві відкрили безбар’єрний спорткомплекс

Говард Баффетт відвідав подію у Києві. Фото: ФК "Локомотив" Київ

У Києві відбулось відкриття першого в Україні повністю безбар’єрного спорткомплексу. Назвали стадіон і всю прилеглу інфраструктуру LOKO CHOKOlivka.

Про відкриття арени повідомила пресслужба "Локомотива".

Відкриття LOKO CHOKOlivka. Фото: "Локомотив"

Новий спорткомплекс в Києві

Творцями спорткомплексу стали футбольний клуб "Локомотив" Київ та "Укрзалізниця", а фінансував проєкт Фонд Говарда Баффетта.

Американський меценат особисто приїхав до Києва щоб побачити комплекс.

Цікаво, що спорткомплекс був зведений у 1963 році для волейбольної команди "Локомотив", але давно стояв занедбаний. Завдяки Баффетту на цьому місці вдалося створити центр постреабілітації для ветеранів і військовослужбовців.

Відкриття LOKO CHOKOlivka. Фото: "Локомотив"

Реконструкція, що тривала понад чотири роки і на яку витратили інвестицій на 50 млн грн від донорів, включає футбольний, баскетбольний, волейбольний і тенісний майданчики, зони для петанку й піклболу, зали для єдиноборств і фітнесу, тренажерні та реабілітаційні приміщення, доступні для людей з інвалідністю.

Баффетт особисто зіграв у петанк, поспілкувався з ветеранами, військовослужбовцями, учасниками Invictus Games та Superhumans, залишив графіті на муралі від Masha Shango, вийшов на поле з дітьми академії "Локомотива" і посадив катальпу — символ життя.

У "Локомотиві" повідомили, що LOKO CHOKOlivka орієнтована на безкоштовні тренування й змагання, зокрема з ампфутболу і баскетболу на візках.

Після руйнування основного стадіону "Локомотиву" російським обстрілом в 2024 році, клуб у жовтні почне реконструкцію "Локо Сіті" з ареною на 3 тисячі глядачів. Цей проект також фінансуватиме Баффетт.

