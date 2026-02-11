У Києві через обстріл замерз басейн комплексу Економіст

Фізкультурно-спортивний комплекс "Економіст". Фото: "Київ без цензури"

Унаслідок російських обстрілів разом з іншою цивільною інфраструктурою страждають і спортивні об’єкти. Наразі таких будівель тисячі по всій Україні.

Про один із постраждалих об’єктів повідомив паблік "Київ без цензури".

У Києві ще один спортивний об’єкт постраждав від обстрілів

За інформацією джерела, у басейні фізкультурно-спортивного комплексу "Економіст" при Київському національному економічному університеті після нічної атаки утворилася крига.

Через вибиті вікна внаслідок вибухів дронів-камікадзе приміщення залишилося без належного захисту від холоду. У результаті вода в чаші басейну замерзла — товщина криги сягнула близько 10 сантиметрів.

Об’єкт зазнав пошкоджень через ударну хвилю. Наразі комплекс потребує відновлювальних робіт, щоб повернутися до звичного режиму функціонування.

