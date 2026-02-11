Відео
Головна Спорт У київському спорткомплексі басейн покрився льодом через обстріли РФ

У київському спорткомплексі басейн покрився льодом через обстріли РФ

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 21:57
У Києві через обстріл замерз басейн комплексу Економіст
Фізкультурно-спортивний комплекс "Економіст". Фото: "Київ без цензури"

Унаслідок російських обстрілів разом з іншою цивільною інфраструктурою страждають і спортивні об’єкти. Наразі таких будівель тисячі по всій Україні.

Про один із постраждалих об’єктів повідомив паблік "Київ без цензури".

За інформацією джерела, у басейні фізкультурно-спортивного комплексу "Економіст" при Київському національному економічному університеті після нічної атаки утворилася крига.

Поврежденный спорткомплекс
Фізкультурно-спортивний комплекс "Економіст". Фото: "Київ без цензури"

Через вибиті вікна внаслідок вибухів дронів-камікадзе приміщення залишилося без належного захисту від холоду. У результаті вода в чаші басейну замерзла — товщина криги сягнула близько 10 сантиметрів.

Об’єкт зазнав пошкоджень через ударну хвилю. Наразі комплекс потребує відновлювальних робіт, щоб повернутися до звичного режиму функціонування.

Нагадаємо, раніше росіяни обійшли правила МОК і носять російські прапори на Олімпійські ігри.

Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик розкрив історію про зйомки в кіно зі Сталоне.

Київ спорт обстріли інфраструктура спорткомплекс
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
