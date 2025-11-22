Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт В ПСЖ приняли неожиданное решение по Забарному

В ПСЖ приняли неожиданное решение по Забарному

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 11:14
обновлено: 11:13
Стало известно, сыграет ли Забарный в основе ПСЖ в матче против Гавра
Илья Забарный. Фото: Reuters

Украинский центральный защитник французского "ПСЖ" Илья Забарный переживает неудачный период. После успешной встречи с "Барселоной" футболист провел неуверенно все остальные матчи.

Поэтому в "ПСЖ" решили, сыграет ли Забарный в следующем матче, сообщил портал Le Parisien.

Реклама
Читайте также:
Илья Забарный
Илья Забарный. Фото: Reuters

Получит ли шанс Забарный

В субботу, 22 ноября, "ПСЖ" на "Парк де Пренс" примет "Гавр" в матче 13-го тура Лиги 1.

"ПСЖ" сейчас идет на втором месте турнирной таблицы, пропустив вперед "Марсель". При этом отставание составляет всего одно очко.

Источник сообщил, что Забарный должен выйти в основном составе. Луис Энрике планирует использовать его в связке с бразильцем Лукасом Бералдо — именно такая пара центрбеков рассматривается как стартовая на игру против "Гавра".

Для украинца это очередная возможность закрепиться в составе после нестабильных матчей.

В текущем сезоне Забарный уже провел 14 матчей в чемпионате Франции и отметился одним забитым мячом.

Напомним, ранее в национальной сборной Швеции предложили Украине сыграть плей-офф отбора ЧМ-2026 у них дома.

В римской "Роме" появились новости относительно форварда Артема Довбика.

футбол ПСЖ Французская Лига 1 Илья Забарный украинские легионеры (футбол)
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации