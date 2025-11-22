Стало известно, сыграет ли Забарный в основе ПСЖ в матче против Гавра

Илья Забарный. Фото: Reuters

Украинский центральный защитник французского "ПСЖ" Илья Забарный переживает неудачный период. После успешной встречи с "Барселоной" футболист провел неуверенно все остальные матчи.

Поэтому в "ПСЖ" решили, сыграет ли Забарный в следующем матче, сообщил портал Le Parisien.

Получит ли шанс Забарный

В субботу, 22 ноября, "ПСЖ" на "Парк де Пренс" примет "Гавр" в матче 13-го тура Лиги 1.

"ПСЖ" сейчас идет на втором месте турнирной таблицы, пропустив вперед "Марсель". При этом отставание составляет всего одно очко.

Источник сообщил, что Забарный должен выйти в основном составе. Луис Энрике планирует использовать его в связке с бразильцем Лукасом Бералдо — именно такая пара центрбеков рассматривается как стартовая на игру против "Гавра".

Для украинца это очередная возможность закрепиться в составе после нестабильных матчей.

В текущем сезоне Забарный уже провел 14 матчей в чемпионате Франции и отметился одним забитым мячом.

