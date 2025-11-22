Стало відомо, чи зіграє Забарний в основі ПСЖ у матчі проти Гавра

Ілля Забарний. Фото: Reuters

Український центральний захисник французького "ПСЖ" Ілля Забарний переживає невдалий період. Після успішної зустрічі з "Барселоною" футболіст провів невпевнено всі інші матчі.

Тому в "ПСЖ" вирішили, чи зіграє Забарний у наступному матчі, повідомив портал Le Parisien.

Чи отримає шанс Забарний

У суботу, 22 листопада, "ПСЖ" на "Парк де Пренс" прийме "Гавр" у матчі 13-го туру Ліги 1.

"ПСЖ" наразі йде на другому місці турнірної таблиці, пропустивши вперед "Марсель". При цьому відставання становить всього одне очко.

Джерело повідомило, що Забарний має вийти в основному складі. Луїс Енріке планує використати його у зв’язці з бразильцем Лукасом Бералдо — саме така пара центрбеків розглядається як стартова на гру проти "Гавра".

Для українця це чергова можливість закріпитися в складі після нестабільних матчів.

У поточному сезоні Забарний уже провів 14 матчів у чемпіонаті Франції й відзначився одним забитим м’ячем.

