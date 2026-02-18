Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт В России назвали количество спортсменов, погибших на войне в Украине

В России назвали количество спортсменов, погибших на войне в Украине

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 13:21
Министр спорта РФ назвал количество атлетов, погибших в Украине
Серебряный призер Паралимпиады-2020 Александр Работницкий ликвидирован ВСУ. Фото: росСМИ

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев выступил с заявлением о потерях среди российских профессиональных спортсменов во время войны.

По его словам, в результате боевых действий погибло или было ранено более 250 атлетов, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

Реклама
Читайте также:

Эта цифра была озвучена на фоне публичных дискуссий о количестве спортсменов, пострадавших из-за российской агрессии против Украины. Дегтярев подчеркнул, что у российской стороны есть собственная статистика и что он готов ее озвучить официально. 

Алексей Бугаев
Экс-футболист Алексей Бугаев не вернулся из Украины. Фото: росСМИ

Попытка сравнить потери

Глава ОКР также поставил вопрос о корректности публичных сравнений числа погибших спортсменов в разных странах и конфликтах. Он предложил не превращать тему человеческих жертв в инструмент политических споров, хотя речь идет о войне, развязанной Россией против Украины.

"И по поводу погибших спортсменов, о которых украинцы говорят. Мы ведь тоже посчитали. Эти данные есть, я готов их озвучить. У нас во время этого конфликта под бомбами украинских вооруженных сил погибло или было ранено более 250 профессиональных спортсменов. Ну что? Будем мериться тем, сколько спортсменов погибло? Идут конфликты, люди гибнут. Не надо на этом спекулировать", — рассказал Дегтярев. 

Напомним, на Олимпийских играх в Италии выступила украинка, которая в последние годы представляет команду Австрии

Известный лыжник из Норвегии не захотел продолжать важную гонку, снял экипировку и ушел с дистанции в лес. 

спорт Спортсмены в ВСУ война в Украине фронт российские спортсмены
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации