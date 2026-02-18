Министр спорта РФ назвал количество атлетов, погибших в Украине

Серебряный призер Паралимпиады-2020 Александр Работницкий ликвидирован ВСУ. Фото: росСМИ

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев выступил с заявлением о потерях среди российских профессиональных спортсменов во время войны.

По его словам, в результате боевых действий погибло или было ранено более 250 атлетов, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

Эта цифра была озвучена на фоне публичных дискуссий о количестве спортсменов, пострадавших из-за российской агрессии против Украины. Дегтярев подчеркнул, что у российской стороны есть собственная статистика и что он готов ее озвучить официально.

Экс-футболист Алексей Бугаев не вернулся из Украины. Фото: росСМИ

Попытка сравнить потери

Глава ОКР также поставил вопрос о корректности публичных сравнений числа погибших спортсменов в разных странах и конфликтах. Он предложил не превращать тему человеческих жертв в инструмент политических споров, хотя речь идет о войне, развязанной Россией против Украины.

"И по поводу погибших спортсменов, о которых украинцы говорят. Мы ведь тоже посчитали. Эти данные есть, я готов их озвучить. У нас во время этого конфликта под бомбами украинских вооруженных сил погибло или было ранено более 250 профессиональных спортсменов. Ну что? Будем мериться тем, сколько спортсменов погибло? Идут конфликты, люди гибнут. Не надо на этом спекулировать", — рассказал Дегтярев.

