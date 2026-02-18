Відео
У Росії заявили про сотні постраждалих спортсменів на війні в Україні

У Росії заявили про сотні постраждалих спортсменів на війні в Україні

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 13:21
Міністр спорту РФ назвав кількість атлетів, які загинули в Україні
Срібний призер Паралімпіади-2020 Олександр Работницький ліквідований ЗСУ. Фото: росЗМІ

Міністр спорту Росії та очільник Олімпійського комітету РФ Михайло Дегтярьов зробив заяву щодо втрат серед російських професійних атлетів у період війни в Україні. Йдеться про велику кількість представників армії РФ. 

За його словами, внаслідок бойових дій загинуло або було поранено понад 250 атлетів, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на російські ЗМІ.

Цю цифру було озвучено на тлі публічних дискусій про кількість спортсменів, які постраждали через російську агресію проти України. Дегтярьов підкреслив, що у російської сторони є власна статистика і що він готовий її озвучити офіційно.

Алексей Бугаев
Екс-футболіст Олексій Бугаєв не повернувся з України. Фото: росЗМІ

Спроба порівняти втрати

Глава ОКР також поставив питання про коректність публічних порівнянь кількості загиблих спортсменів у різних країнах та конфліктах. Він запропонував не перетворювати тему людських жертв на інструмент політичних суперечок, хоча йдеться про війну, розв'язану Росією проти України.

"І з приводу загиблих спортсменів, про яких українці говорять. Адже ми теж порахували. Ці дані є, я готовий їх озвучити. У нас під час цього конфлікту під бомбами українських збройних сил загинуло або було поранено понад 250 професійних спортсменів. Ну що? Будемо мірятися тим, скільки спортсменів загинуло? Ідуть конфлікти, люди гинуть. Не треба на цьому спекулювати", — розповів Дегтярьов.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх в Італії виступила українка, яка останніми роками представляє команду Австрії.

Відомий лижник із Норвегії не захотів продовжувати важливі перегони, зняв екіпірування та пішов із дистанції в ліс. 

спорт Спортсмени у ЗСУ війна в Україні фронт російські спортсмени
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
