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В Сумах от ракетного удара пострадал известный боксер

18 ноября 2024 22:59
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Ракетный удар по Сумам: пострадал украинский боксер Денис Коренев
Денис Коренев. Фото: Balu Fighting League Pro
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В результате удара по Сумам 17 ноября пострадал украинский спортсмен. Россия нанесла удар баллистической ракетой "Искандер-М" по жилой многоэтажке.

Пострадавшим боксером оказался Денис Коренев, сообщила в соцсетях организация Balu Fighting League Pro.

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Сообщение о пострадавшем боксере. Фото: скриншот

От российской ракеты пострадал украинский боксер

По информации организации, в результате ракетного удара, произошедшего в 20:37 по киевскому времени, пострадал непобедимый боксер Денис Коренев.

Спортсмен получил ранения, у него разбита голова, но его жизни ничего не угрожает. При этом в больнице находится его девушка.

"Среди пострадавших — чемпион нашей профессиональной спортивной лиги BFL Денис Коренев. Он получил ранения, а его девушка находится в больнице", — говорится в сообщении.

Коренев имеет рекорд из 13 побед, шести нокаутов и одной ничьей. Свой последний бой 24-летний боксер провел в сентябре этого года.

Напомним, что в результате удара по многоэтажке в Сумах погибли 11 человек.

Ранее в результате боев с россиянами погиб украинский спортсмен и тренер.

Сумы бокс профессиональный бокс ракетный удар балистическая атака

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