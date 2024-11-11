Мастер спорта по каратэ из Украины погиб в Запорожской области

Олег Новиков в армии. Фото: Facebook

Еще один украинский доброволец пожертвовал собой в боях с российскими оккупантами. Олег Новиков был известным в Украины и за ее пределами спортсменом.

Новиков погиб в бою в Запорожской области, сообщает в Facebook Спортивный комитет Украины.

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Олег Новиков родился и вырос в Луганской области. Тридцать лет назад он переехал в Ирпень, где продолжил заниматься контактным каратэ. В возрасте 22 лет он стал чемпионом мира в этом виде спорта, получил звание Мастера спорта международного класса.

Олег Новиков в ВСУ. Фото: Facebook

Карьера тренера и армия

После завершения активных выступлений Олег Новиков работал в департаменте налоговой полиции в Киеве. Одновременно он занимался тренерской деятельностью, помог стать профессиональными спортсменами многим талантливым украинским юношам. О Новикове отзывались, как о порядочном человеке, который был способен вдохновить спортом любого собеседника.

В апреле 2022 года Новиков добровольно присоединился к ВСУ. Он защищал Украину на Сумском, Донецком и Запорожском направлениях. Жизнь бывшего спортсмена оборвалась в начале ноября в бою с оккупантами.

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