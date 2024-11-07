На фронте погиб известный болельщик Динамо и боец 3-й ОШБр

На фронте погиб известный болельщик Динамо из 3-й ОШБр
В семье болельщиков киевского "Динамо" произошло горе. На фронте погиб военнослужащий Даниил Ляшкевич, который был преданным поклонником украинского клуба.
Ляшкевич добровольно присоединился к ВСУ после российского вторжения в Украину, сообщила в Facebook волонтер Лилия Матвеева.
Даниил Ляшкевич с детства был преданным болельщиков киевского "Динамо". После начала полномасштабного вторжения россиян в Украину он встал на защиту родной страны. Недавно жизнь воина оборвалась.
Детали трагедии
Даниил Ляшкевич служил в составе 3 ОШБр и успел принять участие в боевых действиях на разных участках фронта. Он погиб не один, вместе с воином пожертвовала собой и сержант Валентина Нагорная, которая была боевым медиком бригады.
Валентина и Даниил были парой и мечтали о светлом будущем для себя и своей страны. Их трагическая гибель стала большой потерей для украинской нации.
С Даниилом Ляшкевичем можно будет попрощаться в Киевском крематории в пятницу, 8 ноября, в 11:00.
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