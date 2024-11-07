Шовковский назвал цель Динамо на матч Лиги Европы с Ференцварошем

Александр Шовковский перед матчем. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Футболисты киевского "Динамо" намерены одержать свою первую победу в Лиги Европы. Украинская команда готовится к матчу четвертого тура против венгерского "Ференцвароша".

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский объяснил, как сыграют "бело-синие", сообщает "Трибуна".

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"Динамо" не сумело набрать ни одного балла за три тура Лиги Европы. Также киевская команда не забила ни одного мяча в ворота соперников, при этом пропустив 6 мячей. "Бело-синие" занимают предпоследнюю, 35 строчку в турнирной таблице.

Андрей Ярмоленко на тренировке. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Что Шовковский сказал о матче

Тренер "Динамо" поблагодарил болельщиков, которые приходят в Германии на матчи киевской команды. Шовковский подтвердил, что его футболистов воодушевляет поддержка на стадионе.

При этом наставник "бело-синих" уклончиво ответил на вопрос про план на игру с "Ференцварошем". Шовковский заявил, что "Динамо" настраивается на матч с каждым соперником и всегда играет на максимуме собственных возможностей.

"Не всегда получается побеждать. Но мы не делаем прогнозы. Важно изучить манеру игры соперника и пытаться добиться приемлемого результата", — заявил Шовковский.

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