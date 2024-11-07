Шовковский назвал цель Динамо на матч Лиги Европы с Ференцварошем

Шовковский объяснил, как Динамо планирует победить Ференцварош
Футболисты киевского "Динамо" намерены одержать свою первую победу в Лиги Европы. Украинская команда готовится к матчу четвертого тура против венгерского "Ференцвароша".
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский объяснил, как сыграют "бело-синие", сообщает "Трибуна".
"Динамо" не сумело набрать ни одного балла за три тура Лиги Европы. Также киевская команда не забила ни одного мяча в ворота соперников, при этом пропустив 6 мячей. "Бело-синие" занимают предпоследнюю, 35 строчку в турнирной таблице.
Что Шовковский сказал о матче
Тренер "Динамо" поблагодарил болельщиков, которые приходят в Германии на матчи киевской команды. Шовковский подтвердил, что его футболистов воодушевляет поддержка на стадионе.
При этом наставник "бело-синих" уклончиво ответил на вопрос про план на игру с "Ференцварошем". Шовковский заявил, что "Динамо" настраивается на матч с каждым соперником и всегда играет на максимуме собственных возможностей.
"Не всегда получается побеждать. Но мы не делаем прогнозы. Важно изучить манеру игры соперника и пытаться добиться приемлемого результата", — заявил Шовковский.
Напомним, форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах изучит предложение от каталонской "Барселоны".
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может возглавить известный топ-клуб.
Украинская спортсменка Ярослава Магучих рассказала, с чем не хотела бы столкнуться на международном турнире.
Читайте Новини.LIVE!