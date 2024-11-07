Шовковський назвав мету Динамо на матч Ліги Європи з Ференцварошем

Олександр Шовковський перед матчем. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Футболісти київського "Динамо" мають намір здобути свою першу перемогу у Лізі Європи. Українська команда готується до матчу четвертого туру проти угорського "Ференцвароша".

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський пояснив, як зіграють "біло-сині", повідомляє "Трибуна".

Читайте також:

"Динамо" не зуміло набрати жодного балу за три тури Ліги Європи. Також київська команда не забила жодного м'яча у ворота суперників, пропустивши 6 м'ячів. "Біло-сині" займають передостанній, 35-й рядок у турнірній таблиці.

Андрій Ярмоленко на тренуванні. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Що Шовковський сказав про матч

Тренер "Динамо" подякував уболівальникам, які приходять у Німеччині на матчі київської команди. Шовковський підтвердив, що його футболістів надихає підтримка на стадіоні.

При цьому наставник "біло-синіх" ухильно відповів на запитання щодо плану на гру з "Ференцварошем". Шовковський заявив, що "Динамо" налаштовується на матч із кожним суперником і завжди грає на максимумі власних можливостей.

"Не завжди виходить перемагати. Але ми не робимо прогнози. Важливо вивчити манеру гри суперника і намагатися досягти прийнятного результату", — заявив Шовковський.

Нагадаємо, форвард "Ліверпуля" Мохаммед Салах вивчить пропозицію від каталонської "Барселони".

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола може очолити найвідоміший топклуб.

Українська спортсменка Ярослава Магучіх розповіла, з чим не хотіла зіткнутися на міжнародному турнірі.