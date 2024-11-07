На фронті загинув відомий вболівальник Динамо та боєць 3-ї ОШБр

Данило Ляшкевич у мирному житті. Фото: instagram.com/wbc_kyiv/

У родині вболівальників київського "Динамо" сталося лихо. На фронті загинув військовослужбовець Данило Ляшкевич, який був відданим шанувальником українського клубу.

Ляшкевич добровільно приєднався до ЗСУ після російського вторгнення в Україну, повідомила у Facebook волонтерка Лілія Матвєєва.

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Данило Ляшкевич з дитинства був відданим уболівальникам київського "Динамо". Після початку повномасштабного вторгнення росіян до України він став на захист рідної країни. Нещодавно життя воїна обірвалося.

Данило Ляшкевич та Валентина Нагорна. Фото: Facebook

Деталі трагедії

Данило Ляшкевич служив у складі 3-ї ОШБр та встиг взяти участь у бойових діях на різних ділянках фронту. Він загинув не один, разом із воїном пожертвувала собою і сержант Валентина Нагорна, яка була бойовою медикинею бригади.

Валентина та Данило були парою і мріяли про світле майбутнє для себе та своєї країни. Їхня трагічна загибель стала великою втратою для української нації.

З Данилом Ляшкевичем можна буде попрощатися у Київському крематорії у п'ятницю, 8 листопада, об 11.00.

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