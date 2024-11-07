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На фронті загинув відомий вболівальник Динамо з 3-ї ОШБр

7 листопада 2024 13:19
Станіслав Костюк - Редактор
На фронті загинув відомий вболівальник Динамо та боєць 3-ї ОШБр
Данило Ляшкевич у мирному житті. Фото: instagram.com/wbc_kyiv/
Станіслав Костюк - Редактор

У родині вболівальників київського "Динамо" сталося лихо. На фронті загинув військовослужбовець Данило Ляшкевич, який був відданим шанувальником українського клубу.

Ляшкевич добровільно приєднався до ЗСУ після російського вторгнення в Україну, повідомила у Facebook волонтерка Лілія Матвєєва.

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Данило Ляшкевич з дитинства був відданим уболівальникам київського "Динамо". Після початку повномасштабного вторгнення росіян до України він став на захист рідної країни. Нещодавно життя воїна обірвалося.

Данило Ляшкевич та Валентина Нагорна
Данило Ляшкевич та Валентина Нагорна. Фото: Facebook

Деталі трагедії

Данило Ляшкевич служив у складі 3-ї ОШБр та встиг взяти участь у бойових діях на різних ділянках фронту. Він загинув не один, разом із воїном пожертвувала собою і сержант Валентина Нагорна, яка була бойовою медикинею бригади.

Валентина та Данило були парою і мріяли про світле майбутнє для себе та своєї країни. Їхня трагічна загибель стала великою втратою для української нації.

З Данилом Ляшкевичем можна буде попрощатися у Київському крематорії у п'ятницю, 8 листопада, об 11.00.

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Динамо футбол війна в Україні 3 ОШБр спорт

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