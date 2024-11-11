Майстер спорту з карате з України загинув у Запорізькій області

Олег Новіков в армії. Фото: Facebook

Ще один український доброволець пожертвував собою у боях із російськими окупантами. Олег Новіков був відомим в Україні та за її межами спортсменом.

Новиков загинув у бою в Запорізькій області, повідомляє Facebook Спортивний комітет України.

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Олег Новіков народився та виріс у Луганській області. Тридцять років тому він переїхав до Ірпеня, де продовжив займатися контактним карате. У віці 22 років він став чемпіоном світу у цьому виді спорту, отримав звання Майстра спорту міжнародного класу.

Олег Новіков у ЗСУ. Фото: Facebook

Кар'єра тренера та армія

Після завершення активних виступів Олег Новіков працював у департаменті податкової поліції у Києві. Водночас він займався тренерською діяльністю, допоміг стати професійними спортсменами багатьом талановитим українським юнакам. Про Новікова відгукувалися, як про порядну людину, яка була здатна надихнути спортом будь-якого співрозмовника.

У квітні 2022 року Новіков добровільно приєднався до ЗСУ. Він захищав Україну на Сумському, Донецькому та Запорізькому напрямках. Життя колишнього спортсмена обірвалося на початку листопада у бою з окупантами.

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