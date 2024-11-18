Ракетний удар по Сумах: постраждав український боксер Денис Коренев

Денис Коренев. Фото: Balu Fighting League Pro

В результаті удару по Сумах 17 листопада постраждав український спортсмен. Росія завдала удар балістичною ракетою "Іскандер-М" по житловій багатоповерхівці.

Постраждалим боксером виявився Денис Коренев, повідомила в соцмережах організація Balu Fighting League Pro.

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Від російської ракети постраждав український боксер

За інформацією організації, в результаті ракетного удару, який стався о 20:37 за київським часом, постраждав непереможений боксер Денис Коренев.

Спортсмен зазнав поранень, у нього розбита голова, але його життю нічого не загрожує. При цьому в лікарні перебуває його дівчина.

"Серед постраждалих — чемпіон нашої професійної спортивної ліги BFL Денис Коренев. Він отримав поранення, а його дівчина перебуває у лікарні", — йдеться в повідомленні.

Коренев має рекорд з 13 перемог, шести нокаутів, та однієї нічиєї. Свій останній бій 24-річний боксер провів у вересні цього року.

Нагадаємо, що внаслыдок удару по багатоповерхівці в Сумах загинули 11 людей.

Раніше внаслідок боїв із росіянами загинув український спортсмен та тренер.