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В Сумах від ракетного удару постраждав відомий боксер

18 листопада 2024 22:59
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Ракетний удар по Сумах: постраждав український боксер Денис Коренев
Денис Коренев. Фото: Balu Fighting League Pro
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

В результаті удару по Сумах 17 листопада постраждав український спортсмен. Росія завдала удар балістичною ракетою "Іскандер-М" по житловій багатоповерхівці.

Постраждалим боксером виявився Денис Коренев, повідомила в соцмережах організація Balu Fighting League Pro.

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Повідомлення про постраждалого боксера. Фото: скриншот

Від російської ракети постраждав український боксер

За інформацією організації, в результаті ракетного удару, який стався о 20:37 за київським часом, постраждав непереможений боксер Денис Коренев.

Спортсмен зазнав поранень, у нього розбита голова, але його життю нічого не загрожує. При цьому в лікарні перебуває його дівчина.

"Серед постраждалих — чемпіон нашої професійної спортивної ліги BFL Денис Коренев. Він отримав поранення, а його дівчина перебуває у лікарні", — йдеться в повідомленні.

Коренев має рекорд з 13 перемог, шести нокаутів, та однієї нічиєї. Свій останній бій 24-річний боксер провів у вересні цього року.

Нагадаємо, що внаслыдок удару по багатоповерхівці в Сумах загинули 11 людей.

Раніше внаслідок боїв із росіянами загинув український спортсмен та тренер.

Суми бокс професійний бокс ракетний удар балістична атака

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