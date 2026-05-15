Главная Спорт В UFC подписали еще одного перспективного украинца

Дата публикации 15 мая 2026 06:30
Украинец Минев дебютирует в UFC - стал известен соперник
Артур Минев. Фото: instagram.com/minev_artur/

Украинский боец Артур Минев официально дебютирует в UFC. Непобежденный спортсмен проведет свой первый поединок в самом престижном ММА-промоушене мира уже 16 мая.

О дебюте Минева сообщил портал Новини.LIVE.

Минев сразится на турнире UFC

Соперником украинца станет американец Томас Хантт. Бой состоится на турнире UFC Fight Night 276, который пройдет на арене UFC Apex в Лас-Вегасе.

Сам Минев уже прокомментировал подписание контракта с организацией в своих соцсетях.

"Спасибо Богу за все", — написал украинский боец.

На профессиональном уровне Минев остается непобежденным. В его активе семь побед в семи поединках. Четыре боя украинец завершил нокаутами, еще два — сабмишенами.

Последний поединок Артур провел в январе 2026 года на турнире Fury FC 113, где в первом раунде нокаутировал американца Дерека Кампоса. До этого Минев также одерживал победы в промоушенах Fury FC, XFC и Combat FC.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гантт имеет рекорд 11-0 и также подходит к бою без поражений в карьере. Таким образом, на турнире в Лас-Вегасе встретятся два непобежденных бойца.

Минев представляет команду Syndicate MMA и является уроженцем Одессы.

ММА UFC Артур Минев
Андрей Андрущак - Редактор
Андрей Андрущак
