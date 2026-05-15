Головна Спорт В UFC підписали ще одного перспективного українця

В UFC підписали ще одного перспективного українця

Дата публікації: 15 травня 2026 06:30
Українець Мінєв дебютує в UFC — став відомий суперник
Артур Мінєв. Фото: instagram.com/minev_artur/

Український боєць Артур Мінєв офіційно дебютує в UFC. Непереможений спортсмен проведе свій перший поєдинок у найпрестижнішому ММА-промоушені світу вже 16 травня.

Про дебют Мінєва повідомив портал Новини.LIVE.

Артур Минев
Артур Мінєв перед поєдинком. Фото: instagram.com/minev_artur/

Мінєв битиметься на турнірі UFC

Суперником українця стане американець Томас Гантт. Бій відбудеться на турнірі UFC Fight Night 276, який пройде на арені UFC Apex у Лас-Вегасі.

Сам Мінєв уже прокоментував підписання контракту з організацією у своїх соцмережах.

"Дякую Богу за все", — написав український боєць.

На професійному рівні Мінєв залишається непереможеним. У його активі сім перемог у семи поєдинках. Чотири бої українець завершив нокаутами, ще два — сабмішенами.

Останній поєдинок Артур провів у січні 2026 року на турнірі Fury FC 113, де в першому раунді нокаутував американця Дерека Кампоса. До цього Мінєв також здобував перемоги в промоушенах Fury FC, XFC та Combat FC.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гантт має рекорд 11-0 та також підходить до бою без поразок у кар’єрі. Таким чином, на турнірі в Лас-Вегасі зустрінуться два непереможені бійці.

Мінєв представляє команду Syndicate MMA та є уродженцем Одеси.

Андрій Андрущак - Редактор
Андрій Андрущак
