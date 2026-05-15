Українець Мінєв дебютує в UFC — став відомий суперник

В UFC підписали ще одного перспективного українця
Український боєць Артур Мінєв офіційно дебютує в UFC. Непереможений спортсмен проведе свій перший поєдинок у найпрестижнішому ММА-промоушені світу вже 16 травня.
Про дебют Мінєва повідомив портал Новини.LIVE.
Суперником українця стане американець Томас Гантт. Бій відбудеться на турнірі UFC Fight Night 276, який пройде на арені UFC Apex у Лас-Вегасі.
Сам Мінєв уже прокоментував підписання контракту з організацією у своїх соцмережах.
"Дякую Богу за все", — написав український боєць.
На професійному рівні Мінєв залишається непереможеним. У його активі сім перемог у семи поєдинках. Чотири бої українець завершив нокаутами, ще два — сабмішенами.
Останній поєдинок Артур провів у січні 2026 року на турнірі Fury FC 113, де в першому раунді нокаутував американця Дерека Кампоса. До цього Мінєв також здобував перемоги в промоушенах Fury FC, XFC та Combat FC.
Гантт має рекорд 11-0 та також підходить до бою без поразок у кар’єрі. Таким чином, на турнірі в Лас-Вегасі зустрінуться два непереможені бійці.
Мінєв представляє команду Syndicate MMA та є уродженцем Одеси.
