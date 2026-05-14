Украинец Амосов поднялся в топ-10 рейтинга UFC после победы над Альваресом

Ярослав Амосов во время боя в UFC. Фото: Reuters/John Jones

Боец ММА Ярослав Амосов вошел в топ-10 рейтинга UFC в полусреднем весе. Обновленный рейтинг был опубликован после турнира UFC 328 в Ньюарке. Украинец поднялся сразу на несколько позиций благодаря победе над испанцем Хоэлем Альваресом.

Для Амосова этот успех стал 30-м в профессиональной карьере при всего одном поражении, сообнают Новини.LIVE.

На турнире UFC 328 украинский боец победил Хоэла Альвареса удушающим приемом во втором раунде. Поединок завершился после арм-треугольника, который Ярослав Амосов провел после успешного тейкдауна. После боя украинец получил бонус UFC за одно из лучших выступлений вечера. Зарубежные MMA-издания уже называют Амосова одним из главных претендентов на попадание в чемпионскую гонку дивизиона.

Ярослав Амосов (справа) против Хоэла Альвареса. Фото: Reuters/John Jones

Амосов приблизился к боям против элиты UFC

Украинец занимает десятое место в рейтинге полусреднего веса UFC. Выше украинца располагаются Шон Брэди, Хоакин Бакли, Камару Усман и Леон Эдвардс. После победы над Альваресом Амосов заявил, что хотел бы провести следующий бой против соперника из верхней части рейтинга. Эксперты считают, что украинец может получить поединок против одного из бойцов топ-5 уже в ближайших турнирах UFC.

До перехода в UFC Амосов был чемпионом Bellator в полусреднем весе и считался одним из лучших бойцов мира вне организации. В новой лиге украинец уже одержал несколько побед подряд и быстро закрепился среди сильнейших представителей дивизиона. Эксперты отмечают его борьбу, контроль в партере и стабильность выступлений.

