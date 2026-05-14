Українець Амосов піднявся в топ-10 рейтингу UFC після перемоги над Альваресом

Ярослав Амосов під час бою в UFC. Фото: Reuters/John Jones

Боєць ММА Ярослав Амосов увійшов до топ-10 рейтингу UFC у напівсередній вазі. Оновлений рейтинг був опублікований після турніру UFC 328 у Ньюарку. Українець піднявся відразу на кілька позицій завдяки перемозі над іспанцем Хоелем Альваресом.

Для Амосова цей успіх став 30-м у професійній кар'єрі за всього однієї поразки, повідомляють Новини.LIVE.

На турнірі UFC 328 український боєць переміг Хоела Альвареса задушливим прийомом у другому раунді. Поєдинок завершився після арм-треугольника, який Ярослав Амосов провів після успішного тейкдауну. Після бою українець отримав бонус UFC за один із найкращих виступів вечора. Зарубіжні MMA-видання вже називають Амосова одним із головних претендентів на потрапляння в чемпіонські перегони дивізіону.

Ярослав Амосов (праворуч) проти Хоела Альвареса. Фото: Reuters/John Jones

Амосов наблизився до боїв проти еліти UFC

Українець посідає десяте місце в рейтингу напівсередньої ваги UFC. Вище українця розташовуються Шон Бреді, Хоакін Баклі, Камару Усман та Леон Едвардс. Після перемоги над Альваресом Амосов заявив, що хотів би провести наступний бій проти суперника з верхньої частини рейтингу. Експерти вважають, що українець може отримати поєдинок проти одного з бійців топ-5 уже в найближчих турнірах UFC.

До переходу в UFC Амосов був чемпіоном Bellator у напівсередній вазі і вважався одним із найкращих бійців світу поза організацією. У новій лізі українець уже здобув кілька перемог поспіль і швидко закріпився серед найсильніших представників дивізіону. Експерти відзначають його боротьбу, контроль у партері та стабільність виступів.

