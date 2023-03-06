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Известный российский спортсмен пошел против путина: что он сделал

6 марта 2023 13:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Теннисист Андрей Рублев призвал остановить войну в Украине
Теннисист призвал остановить войну в Украине
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный российский теннисист Андрей Рублев снова поделился мнением о развязанной его государством войне.

Спортсмен призвал к миру после поражения в финале турнира ATP в Дубае призвал к миру, сообщает Inside the games

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25-летний Андрей Рублев уступил в финале престижного турнира другому россиянину Даниилу Медведеву. Оба они не скрывают свои антивоенные взгляды, хотя лишний раз предпочитают не высказывать на эту тему.

Андрей Рублев против войны

Андрей Рублев против войны

Но после поражения на турнире ATP в Дубае Андрей Рублев искренне ответил на вопрос о войне в Украине. Он призвал как можно быстрее остановить кровопролитие. 

"Это очень тяжело. Трудно об этом говорить, потому что даже если ты пытаешься просто играть в теннис или продолжать тренироваться, ты знаешь, что это влияет на тебя.

Вы не можете вести себя так, будто ничего не происходит, потому что это ужасно. Это безумие, что столько простых граждан страдают, умирают. Единственное, на что я надеюсь, это то, что скоро будет мир в каждой стране", — заявил Андрей Рублев.

Напомним, в матче 26-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" со счетом 7:0. В одном из неигровых эпизодов поединка хозяева поля едва не потеряли из-за травмы Энди Робертсона. 

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