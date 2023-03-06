Тенісист Андрій Рубльов закликав зупинити війну в Україні

Тенісист закликав зупинити війну в Україні

Відомий російський тенісист Андрій Рубльов знову поділився думкою про розв'язану його державою війну.

Спортсмен закликав до миру після поразки у фіналі турніру ATP у Дубаї закликав до миру, повідомляє Inside the games.

25-річний Андрій Рубльов поступився у фіналі престижного турніру іншому росіянину Данилу Медведєву. Обидва вони не приховують своїх антивоєнних поглядів, хоча зайвий раз воліють не висловлювати на цю тему.

Андрій Рубльов проти війни

Але після поразки на турнірі ATP у Дубаї Андрій Рубльов щиро відповів на питання щодо війни в Україні. Він закликав якнайшвидше зупинити кровопролиття.

"Це дуже важко. Важко про це говорити, бо навіть якщо ти намагаєшся просто грати в теніс або продовжувати тренуватися, ти знаєш, що це впливає на тебе.

Ви не можете поводитися так, ніби нічого не відбувається, бо це жахливо. Це божевілля, що стільки простих громадян страждають, вмирають. Єдине, на що я сподіваюся, це те, що скоро буде мир у кожній країні", — заявив Андрій Рубльов.

Нагадаємо, у матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги "Ліверпуль" розгромив "Манчестер Юнайтед" із рахунком 7:0. В одному з неігрових епізодів поєдинку господарі поля ледь не втратили через травму Енді Робертсон.