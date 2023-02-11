Сергей Стаховский расстался с женой из-за российского гражданства

Спортсмен объяснил, почему распался его брак

Бывший теннисист Сергей Стаховский рассказал о переменах в личной жизни. Спортсмен, который защищает родину в рядах Вооруженных сил Украины, расстался с супругой Анфисой Булгаковой.

Причиной послужило наличие у нее российского гражданства, сообщает Ukrainian Witness.

Победитель восьми турниров ATP Сергей Стаховский рассказал, что является одиноким человеком, однако ему вполне комфортно в этом статусе. В феврале прошлого года бывший спортсмен оказался в Киеве, а его жена с детьми была в Белогородке.

"Общался с детьми, с женой, потому что тогда еще пытался каким-то образом все уладить, что здесь такой творится, извиняюсь за такое слово. А то, что они там живут в какой-нибудь нормальной среде, не значит, что все так выглядит в Украине. Потому что в Украине совсем по-другому здесь люди теряют детей, родителей, семьи", — рассказал Сергей Стаховский.

О чем сожалеет спортсмен?

37-летний Сергей Стаховский объяснил, что его бывшая супруга родом из Кемерово (Сибирь, рф. — Ред). Полномасштабное военное вторжение в Украину ускорило расставание этой пары.

"Война ускорила процессы взаимопонимания. Показала белое и черное. Здесь или ты жив, или ты мертв. Или еще бывает ранен. Здесь нет такого, что можно сделать какую-нибудь политику, каким-то образом договориться. Все очень просто и очень страшно иногда.

Сожалею о детях. Я всю жизнь был уверен, что никогда такого поступка не совершу. Здесь мне с какой-то стороны стыдно, потому что это будет самый большой удар для моих детей", — объяснил Сергей Стаховский.

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