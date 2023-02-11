Сергій Стаховський розлучився із дружиною через російське громадянство

Спортсмен пояснив, чому розпався його шлюб

Колишній тенісист Сергій Стаховський розповів про зміни в особистому житті. Спортсмен, який захищає батьківщину у лавах Збройних сил України, розлучився із дружиною Анфісою Булгаковою.

Причиною стала наявність у неї російського громадянства, повідомляє Ukrainian Witness.

Переможець восьми турнірів ATP Сергій Стаховський розповів, що є самотньою людиною, проте їй цілком комфортно у цьому статусі. У лютому минулого року колишній спортсмен опинився у Києві, а його дружина з дітьми була у Білогородці.

"Спілкувався з дітьми, з дружиною, тому що тоді ще намагався якимось чином все залагодити, що тут таке діється, перепрошую за таке слово. А те, що вони там живуть у якомусь нормальному середовищі, не означає, що все так виглядає в Україні. Тому що в Україні зовсім інакше тут люди втрачають дітей, батьків, сім'ї", — розповів Сергій Стаховський.

Про що шкодує спортсмен?

37-річний Сергій Стаховський пояснив, що його колишня дружина народиться з Кемерово (Сибір, рф. — Ред). Повномасштабне військове вторгнення в Україну прискорило розлучення цієї пари.

"Війна прискорила процеси взаєморозуміння. Показала біле та чорне. Тут або ти живий, або ти мертвий. Або ще буває поранений. Тут немає такого, що можна зробити якусь політику, якимось чином домовитися. Все дуже просто і дуже страшно іноді.

Жалкую про дітей. Я все життя був упевнений, що ніколи такого вчинку не вчиню. Тут мені з якогось боку соромно, бо це буде найбільший удар для моїх дітей", — пояснив Сергій Стаховський.

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