Виталий Кличко трогательно поздравил младшего брата с днем рождения
25 марта олимпийскому чемпиону по боксу в сверхтяжелой весовой категории, чемпиону мира, титулованному спортсмену и общественному деятелю Владимиру Кличко исполнилось 47 лет. Одним из первых его поздравили самые родные.
Трогательную публикацию в своем Facebook сделал мэр Киева, Виталий Кличко.
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Глава столицы, который также является многократным чемпионом мира по боксу, обратился к брату и поделился с подписчиками воспоминаниями из прошлого.
"Когда ты был маленьким и причинял какой-то детский вред, доставалось от родителей мне. Потому что я — старший и должен был присматривать за братом. Когда я пошел в секцию бокса, ты сказал, что тоже хочешь. И стал чемпионом! Ты всегда рядом, даже когда физически далеко. Не было дня, чтобы мы хотя бы не поговорили по телефону", — написал Виталий Кличко.
По словам мэра Киева, полномасштабную войну братья проходят бок о бок. И только они двое знают, чего стоил этот год каждому из них.
"Ты — лучший. Лучший брат, лучший папа, лучший боксер и гражданин своей страны! Спасибо нашей маме, за такой подарок! С днем рождения, брат", — подытожил мэр Киева.
В своих социальных сетях Владимир Кличко опубликовал лаконичный слоган на английском языке.
"Одержимость — секрет силы воли", — написал звездный именинник.
Напомним, ранее мы писали, что Владимир Кличко записал послание главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху о россиянах. Также мы рассказывали, что бывшая невеста Владимира Кличко, голливудская актриса Хайден Панеттьери, дала откровенное интервью.