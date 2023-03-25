Віталій Кличко зворушливо привітав молодшого брата з днем народження

Віталій та Володимир Кличко

25 березня олімпійському чемпіону з боксу у надважкій ваговій категорії, чемпіону світу, титулованому спортсмену та громадському діячеві Володимиру Кличку виповнилось 47 років. Одним з перших його привітали найрідніші.

Зворушливу публікацію у своєму Facebook зробив мер Києві, Віталій Кличко.

Подробиці

Очільник столиці, який також є багаторазовим чемпіоном світу з боксу, звернувся та брата та поділився з підписниками спогадами з минулого.

"Коли ти був малим і робив якусь дитячу шкоду, діставалося від батьків мені. Бо я — старший і мав приглядати за братом. Коли я пішов у секцію боксу, ти сказав, що теж хочеш. І став чемпіоном! Ти завжди поруч, навіть коли фізично далеко. Не було дня, щоб ми хоча б не поговорили телефоном", — написав Віталій Кличко.

За словами мера Києва, повномасштабну війну брати проходять пліч-о-пліч. І тільки вони двоє знають, чого вартував цей рік кожному з них.

"Ти — найкращий. Найкращий брат, найкращий тато, найкращий боксер і громадянин своєї країни! Дякую нашій мамі, за такий подарунок!Днем народження, брате", — підсумував мер Києва.

Фото: Facebook/Vitaliy.Klychko

У своїх соціальних мережах Володимир Кличко опублікував лаконічний слоган англійською мовою.

"Одержимість — секрет сили волі", — написав зірковий іменинник.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Володимир Кличко записав послання голові Міжнародного олімпійського комітету Томасу Баху про росіян. Також ми розповідали, що екснаречена Володимира Кличка, голлівудська акторка Гайден Панеттьєрі, дала відверте інтерв'ю.