Источник объяснил, почему ПСЖ заплатил 65 млн за Илью Забарного

Во Франции активно обсуждают игру украинского центрального защитника "ПСЖ" Ильи Забарного. После результативных ошибок в последних матчах местные журналисты не понимают, зачем за игрока заплатили 65 млн евро.

Рассказать о причинах трансфера Забарного попытался Журналист RMC Sport Фабрис Хокинс в интервью Canal Supporters.

Зачем Забарный нужен "ПСЖ"

По словам журналиста, клуб еще задолго до лета имел предварительную договоренность с Забарным и рассматривал его как главного кандидата на усиление центра обороны.

Первоначальный план "ПСЖ" заключался в подписании центрального защитника, который мог бы стать наследником Маркиньоса. В клубе не были уверены, что бразильский капитан останется еще на один сезон, поэтому заранее начали поиски замены.

Хокинс отметил, что вопрос возможного трансфера Маркиньоса действительно обсуждался, и эта тема может вернуться уже в следующем году.

"Забарный был выбором номер один, и даже номер два и три", — подчеркнул Хокинс.

В нынешнем сезоне Забарный уже провел 14 матчей в составе французского гранда и забил один мяч.

