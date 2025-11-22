Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Во Франции сообщили, зачем ПСЖ купил Забарного

Во Франции сообщили, зачем ПСЖ купил Забарного

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 14:25
обновлено: 15:07
Источник объяснил, почему ПСЖ заплатил 65 млн за Илью Забарного
Илья Забарный. Фото: Reuters

Во Франции активно обсуждают игру украинского центрального защитника "ПСЖ" Ильи Забарного. После результативных ошибок в последних матчах местные журналисты не понимают, зачем за игрока заплатили 65 млн евро.

Рассказать о причинах трансфера Забарного попытался Журналист RMC Sport Фабрис Хокинс в интервью Canal Supporters.

Реклама
Читайте также:
Илья Забарный в матче за зборную Украины
Илья Забарный в матче за сборную Украины. Фото: Reuters

Зачем Забарный нужен "ПСЖ"

По словам журналиста, клуб еще задолго до лета имел предварительную договоренность с Забарным и рассматривал его как главного кандидата на усиление центра обороны.

Первоначальный план "ПСЖ" заключался в подписании центрального защитника, который мог бы стать наследником Маркиньоса. В клубе не были уверены, что бразильский капитан останется еще на один сезон, поэтому заранее начали поиски замены.

Хокинс отметил, что вопрос возможного трансфера Маркиньоса действительно обсуждался, и эта тема может вернуться уже в следующем году.

"Забарный был выбором номер один, и даже номер два и три", — подчеркнул Хокинс.

В нынешнем сезоне Забарный уже провел 14 матчей в составе французского гранда и забил один мяч.

Напомним, Украинской ассоциации футбола предложили провести матч плей-офф отбора ЧМ-2026 в Швеции.

В римской "Роме" сообщили, где продолжит карьеру форвард Артем Довбик.

футбол ПСЖ Футбол трансферы Илья Забарный Борнмут украинские легионеры (футбол)
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации